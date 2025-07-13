الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور جديد ومثير في سوق الانتقالات الصيفية كشف الإعلامي الرياضي أحمد الدرديري عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضم أحد نجوم النادي الأهلي، وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا داخل الأوساط الرياضية خصوصا مع ما تحمله من أبعاد تنافسية بين قطبي الكرة المصرية خاصة وأن اللاعب لا يزال على ذمة النادي الأحمر.

نجم الأهلي على رادار الزمالك.. الدرديري يكشف مفاجأة

أكد الدرديري خلال تصريحاته عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث أن هناك محاولات جادة من إدارة نادي الزمالك لضم لاعب يلعب دورا مهما في تشكيلة الأهلي موضحا أن الصفقة في مراحلها التمهيدية لكن المفاوضات مستمرة عبر وسطاء، وأشار الدرديري إلى أن اسم اللاعب لم يفصح عنه بشكل رسمي بعد حفاظا على سرية المفاوضات إلا أن مصادر مقربة من القلعة البيضاء رجحت أن يكون اللاعب هو كهربا أو محمد شريف بسبب قلة مشاركتهما مؤخرا واعتماد الجهاز الفني على أسماء أخرى في مراكزهم.

موقف الأهلي من انتقال أحد لاعبيه للزمالك

حتى هذه اللحظة لم يصدر عن النادي الأهلي أي بيان رسمي بشأن الصفقة لكن مصادر من داخل القلعة الحمراء وفقا لموقع يلا كورة واليوم السابع أكدت أن إدارة النادي ترفض تماما فكرة انتقال أي لاعب إلى الغريم التقليدي خاصة أن ذلك يتعارض مع سياسة الإدارة في الحفاظ على استقرار الفريق، وفي المقابل ترى بعض التحليلات أن إدارة الأهلي قد تدرس بعض العروض إذا كان اللاعب خارج حسابات المدرب مارسيل كولر لا سيما إذا كانت الصفقة تتضمن استفادة مالية كبيرة.

هل ينجح الزمالك في خطف نجم الأهلي الاحتمالات وردود الفعل

تباينت ردود الأفعال بين جماهير الناديين بعد انتشار الخبر حيث يرى البعض أن هذه الخطوة إن تمت ستكون تكرارا لما حدث في صفقات سابقة مثل انتقال عبدالله السعيد أو مؤمن زكريا، ومن أبرز ما يمكن توقعه إذا تمت الصفقة: