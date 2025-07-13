الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة نجح النادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب في حسم صفقة من العيار الثقيل بعد التوقيع رسميا مع أحد أبرز نجوم الدوري المصري الممتاز لمدة 3 مواسم متفوقا بذلك على الغريم التقليدي الزمالك الذي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب ذاته، الصفقة أثارت اهتمام الوسط الرياضي خاصة أنها جاءت بعد منافسة قوية شهدت تحركات سرية ومفاوضات مكثفة خلال الأيام الأخيرة.

الخطيب خطفها من الزمالك.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الدوري المصري لمدة 3 سنوات

بحسب مصادر مؤكدة من داخل النادي الأهلي فإن المفاوضات مع اللاعب بدأت منذ منتصف الموسم وتم تسريعها بعد نهاية الدوري، وقد قاد محمود الخطيب بنفسه المرحلة الأخيرة من التفاوض لضمان حسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى، وقد وافق اللاعب على عرض الأهلي لما يتضمنه من استقرار فني ومشاركة قارية مضمونة إضافة إلى قيمة مالية مناسبة وحوافز مرتبطة بالأداء، ووفقا لتقارير صحفية نشرتها مواقع مثل FilGoal وYallaKora:

مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد.

الراتب السنوي ما يقارب 9 ملايين جنيه.

بند جزائي لصالح النادي فقط.

لماذا فضل اللاعب الانتقال إلى الأهلي على الزمالك

رغم رغبة نادي الزمالك في ضم اللاعب وفتح باب التفاوض منذ أسابيع فإن اللاعب قرر اختيار الأهلي لأسباب متعددة تم الكشف عنها عبر تصريحات وكيله:

المشاركة المنتظمة في البطولات الإفريقية.

الاستقرار الإداري والفني داخل النادي الأهلي.

تاريخه القاري ومشاركاته في كأس العالم للأندية.

العرض المالي الأقوى.

كما لعبت رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش دورا مؤثرا في اتخاذ القرار النهائي.

موعد الإعلان الرسمي ودور اللاعب في الموسم المقبل

بحسب بيان متوقع صدوره عبر المركز الإعلامي للنادي الأهلي سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية والتصوير الرسمي، ومن المرجح أن يتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي بحضور الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني، وينتظر أن يلعب الوافد الجديد دورا محوريا في خط وسط الفريق أو الجناح الأيمن حيث يعول عليه الجهاز الفني لتعويض بعض الغيابات وإضافة عنصر الخبرة والسرعة في التحولات الهجومية استعدادا لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية.