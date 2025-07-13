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أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير إعلامية أن لاعبًا سعوديًا جديدًا في طريقه للاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة تركية برتغالية على لاعب سعودي

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن الدولي فيصل الغامدي لاعب الاتحاد بات محط اهتمام ناديَي موريرينسي البرتغالي وكاراغومروك التركي، بالإضافة إلى نادٍ خليجي ثالث، للتعاقد معه بنظام الإعارة أو شراء العقد.

وأشارت إلى أن الأندية المهتمة بكسب خدمات الغامدي تنتظر التنصيب الرسمي لإدارة الاتحاد قبل التواصل معها.

وترغب تلك الأندية في التعاقد مع الغامدي بنظام الإعارة، في ظل تبقّي 3 سنوات من عقده مع نادي الاتحاد، بينما تضع خيارًا لأفضلية شراء العقد، في حال الموافقة على ذلك.

وكان الغامدي قدم مستويات لافتة هذا الموسم خلال فترة إعارته مع نادي بيرشكوت البلجيكي، ووجوده ضمن قائمة المنتخب السعودي الأول، الأمر الذي لفت أنظار عدد من الأندية، ورغبتهم الجادة في التعاقد معه.