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أحمد جودة - القاهرة -

استقر النادي الرياضي القسنطيني الناشط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم على مديره الفني الجديد في الفترة المقبلة.

روسمير سفيكو مدربًا للنادي القسنطيني

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المدرب البوسني روسمير سفيكو، سيصل إلى مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، تمهيدًا للتوقيع على عقده الرسمي مع الفريق، وتقديمه لوسائل الإعلام الأحد، حيث من المقرر أن يتطرق إلى أبرز الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في الموسم الجديد.

وكشف ذات المصدر عن تعيين عامر منسول، المدير التقني السابق لاتحاد الكرة الجزائري، مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي الرياضي القسنطيني، خلفًا لمحمد غوالمي، الذي استقال قبل أيام. فيما جرى تعيين اللاعب السابق عدلان قريش، في منصب منسق رياضي.

يشار إلى أن النادي الرياضي القسنطيني أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر لمسابقة الدوري المحلي، كما بلغ الدور قبل النهائي مسابقة كـأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).