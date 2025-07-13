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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي مولودية وهران الناشط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم تعزيز خط دفاعه، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

مولودية وهران يضم المدافع عبد الرحيم حمرة

وأعلن النادي الجزائري، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، عن ضم المدافع عبد الرحيم حمرة، لثلاثة مواسم، بموجب عقد يمتد حتى 2028، في صفقة انتقال حر.

ولعب حمرة،البالغ من العمر 27 عامًا، الموسم الماضي، 25 مباراة مع فريقه السابق جمعية أولمبي الشلف، وسجل هدفًا واحدًا.

وتمنى مولودية وهران التوفيق للاعبه الجديد خلال مشواره مع الفريق في الفترة القادمة، معربا عن أمله في أن يشكل إضافة قوية.

كان مولودية وهران تعاقد الأسبوع الماضي مع الظهير الأيسر أسامة قدور، اللاعب السابق لاتحاد خنشلة، لثلاثة مواسم. كما عين نجمه السابق سي الطاهر شريف الوزاني، مديرا رياضا خلفا للنجم السابق الآخر مراد مزيان.

