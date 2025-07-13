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أحمد جودة - القاهرة -

وجه فريدريكو فارانداس، رئيس نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، تحذيرًا شديد اللهجة لمهاجم الفريق الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مطالبًا إياه بتقديم اعتذار رسمي بعد تخلفه عن الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في الموعد المحدد.

رئيس سبورتنغ يطالب جيوكيريس بالاعتذار ويهدده بالغرامة

وقال فارانداس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برتغالية إن غياب اللاعب غير مبرر، مؤكدًا أن النادي سيفرض غرامة مالية على جيوكيريس في حال لم يُقدم اعتذاره للفريق والجهاز الفني.

وكان من المفترض أن يلتحق صاحب الـ27 عامًا بمعسكر الفريق المقام في منطقة الجارف جنوب البرتغال يوم 12 يوليو الجاري، بعد حصوله على فترة راحة طويلة عقب نهاية الموسم الماضي.

ويتبقى في عقد جيوكيريس ثلاثة أعوام، إلا أن غيابه أثار التكهنات حول مستقبله، خاصةً في ظل اهتمام متزايد من نادي آرسنال الإنجليزي بالحصول على خدماته، بعد تألقه اللافت الموسم الماضي بتسجيل 54 هدفًا في مختلف المسابقات.

ورغم الشائعات المحيطة بانتقاله، لم يصدر عن اللاعب أو وكيله حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب تأخره أو موقفه من الاستمرار مع سبورتنغ.