نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشاد فتال ينضم إلى ريال مدريد.. صفقة واعدة من المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تفاصيل صفقة انتقال المهاجم المغربي الشاب رشاد فتال، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في خطوة تعكس استمرار سياسة "الميرنغي" في الاستثمار بالمواهب الصاعدة.

رشاد فتال ينضم إلى ريال مدريد.. صفقة واعدة من المغرب

وبحسب الصحيفة، أعلن نادي ألميريا الإسباني بشكل رسمي عبر منصة "إكس" عن توصله إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن انتقال اللاعب الدولي المغربي الشاب، متمنيًا له التوفيق في مشواره الجديد مع النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن رشاد فتال، الذي يُعد من أبرز مواهب خط الهجوم في الكرة المغربية، قد وقّع عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2028، حيث من المقرر أن يبدأ مشواره مع الفريق الرديف ريال مدريد كاستيا، ليحل مكان المهاجم غونزالو غارسيا الذي تألق مؤخرًا بتسجيل 4 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، بلغت قيمة الصفقة الإجمالية 6 ملايين يورو، منها 900 ألف يورو كمبلغ ثابت سيدفعه ريال مدريد إلى ألميريا، مع بنود إضافية مرتبطة بأداء اللاعب قد ترفع القيمة إلى 1.5 مليون يورو، حسب عدد مشاركاته والأهداف التي يسجلها بقميص كاستيا.

صفقة فتال تعزز توجه ريال مدريد نحو بناء جيل جديد من المواهب، وتؤكد الحضور المتزايد للنجوم المغاربة في أكبر الأندية الأوروبية.