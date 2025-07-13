نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترانسفير ماركت يتوقع 3 جديدة لريال مدريد في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة ريال مدريد حالة من الترقب والحركة المتواصلة عقب الخروج من نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تتوالى الأخبار والتكهنات حول الصفقات المنتظرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي. وفي هذا السياق، سلط موقع “ترانسفيرماركت” الشهير الضوء على ثلاثة أسماء بارزة قد تكون في طريقها إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

ثلاثي جديد على رادار الميرينغي

وفقًا لما نشره الموقع، فإن أكثر الصفقات المحتملة لريال مدريد تشمل:

• إبراهيما كوناتيه (مدافع ليفربول) بنسبة 40%.

• كيس سميت (لاعب وسط ألكمار) بنسبة 27%.

• تولو أروكوداري (مهاجم جينك) بنسبة 58%.

ورغم أن اسم كوناتيه ليس مفاجئًا نظرًا لارتباطه بالنادي في الأيام الأخيرة، إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت من النيجيري أروكوداري، الذي يراه “ترانسفيرماركت” مرشحًا قويًا للانضمام إلى هجوم ريال مدريد، ما يجعله ربما “الصفقة المفاجئة” لفلورنتينو بيريز هذا الصيف.

أما كيس سميت، فرغم أنه لا يحظى بنفس الضجة الإعلامية، فإن مركزه في خط الوسط يتماشى مع حاجة الفريق المحتملة لدعم هذا الخط.

عقود ممتدة لكن الريال يراقب

• كوناتيه يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2026.

• كيس سميت ينتهي عقده في يونيو 2028.

• أما أروكوداري فمستمر مع جينك حتى 2027.

وبحسب مصادر الموقع، فإن ريال مدريد يعتبر كوناتيه الأقرب من بين الثلاثة، بينما تظل صفقة أروكوداري غير مؤكدة لكن غير مستبعدة، فيما تبقى إمكانية ضم سميت منطقية نظرًا لاهتمام النادي بتدعيم خط الوسط.

تشابي ألونسو: “نحن منفتحون على التحسين”

في تصريحات سابقة بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية، قال المدرب تشابي ألونسو:"لم نتحدث عن التخطيط خلال البطولة، لكننا الآن منفتحون على التحسين. لا أستطيع تحديد الأمور بدقة، لكن نمتلك دائمًا رغبة التطوير وهناك مجال لذلك".

ويبدو أن الإدارة المدريدية بدأت التحرك سريعًا لتلبية احتياجات المدرب الباسكي قبل انطلاق موسم يُتوقع أن يكون مليئًا بالتحديات، ويأمل فيه ريال مدريد في العودة بقوة إلى منصات التتويج.