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أحمد جودة - القاهرة - بينما تستعد كرة القدم العالمية لإسدال الستار على موسم 2024-2025 بمواجهة نهائية مرتقبة في كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على ملعب “ميتلايف” في نيوجيرسي، يتحرك ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو بثبات نحو التحضير للموسم الجديد، واضعًا نصب عينيه تدعيم الخط الخلفي الذي كان مصدر قلق متكرر خلال العام المنصرم.

رادار ريال مدريد يلتقط ثنائي الدوري الإنجليزي.. أولوية دفاعية في مشروع ألونسو الجديد

تشابي ألونسو، الذي بدأ فعليًا التخطيط للفترة المقبلة بعد مغادرة بعثة الفريق للولايات المتحدة، يركز بشكل خاص على تعزيز الدفاع، ويدرس مع الإدارة الرياضية عدة خيارات متاحة في السوق الصيفية.

صراع فرنسي بين كوناتيه وساليبا

الاسم الأبرز حاليًا على طاولة ريال مدريد هو إبراهيما كوناتيه، مدافع ليفربول، والذي ينتهي عقده في يونيو 2026. ومع ذلك، لا يبدو أن الخيار الوحيد، حيث يحظى ويليام ساليبا، قلب دفاع أرسنال، بإعجاب داخل أروقة “فالديبيباس”، رغم أن عقده ممتد حتى عام 2027.

القلق بدأ يتسرب إلى ساليبا، الذي يشعر بأن زميله في المنتخب الفرنسي قد يتفوق عليه في السباق نحو القميص الأبيض، خصوصًا مع الوضع المعقّد في الخط الدفاعي للميرينغي. فالفريق يملك الشاب دين هويخسن، كما أن أنطونيو روديغر يقترب من عامه الأخير في العقد، وسط ترقب لمدى جاهزية البرازيلي إيدير ميليتاو بعد عودته من الإصابة.

وفي حال قرر ألونسو الاعتماد على خط دفاع ثلاثي ثابت لا يتضمن أوريلين تشواميني كقلب دفاع، فإن فرص ساليبا في ضمان مركز أساسي قد تصبح محدودة، ما يزيد من قلقه حول مستقبله المحتمل في مدريد.

كوناتيه: الهدف الأقرب

الصحفي رامون ألفاريز دي مون أكد عبر قناة روبين مارتين على “تويتش” أن كوناتيه وساليبا كانا الاسمين البارزين ضمن خطة مستقبلية في دفاع ريال مدريد، موضحًا:

“الفرق بينهما أن كوناتيه ينتهي عقده في 2026، ما يعني إمكانية التفاوض أو الرحيل المبكر، بينما ساليبا لا يزال مرتبطًا بعقد حتى 2027”.

ريال مدريد يترقّب الآن مصير كوناتيه، خاصة في ظل قلق ليفربول من تكرار سيناريو رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد مجانًا. النادي الإنجليزي سيجري محادثات حاسمة مع اللاعب قريبًا لحسم موقفه من العرض الجديد المقدم، وفي حال أصرّ على عدم التجديد، فإن الأبواب ستكون مفتوحة أمام رحيله.

في تلك اللحظة، سيكون على فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز التحرك السريع إذا أرادوا الظفر بخدمات المدافع الفرنسي.