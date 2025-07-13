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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ليفربول أبدى اهتمامًا ملموسًا بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رودريغو غوس، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي “الريدز” لتعويض الرحيل المحتمل للكولومبي لويس دياز.

ليفربول يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

وبحسب التقرير، فإن ليفربول يُقيّم خيارات هجومية متعددة تحسبًا لخروج دياز، الذي يُثير اهتمام أندية كبرى أبرزها بايرن ميونخ وبرشلونة. ويبرز رودريغو كأحد الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة النادي الإنجليزي.

ورغم هذا الاهتمام، لم يتلقَّ ريال مدريد حتى الآن أي عرض رسمي من ليفربول أو من أي جهة أخرى بشأن اللاعب، وفقًا لما أكده التقرير ذاته.

ويُعد رودريغو أحد الأسماء المرغوبة في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث تم ربطه بعدة أندية أوروبية وآسيوية، من بينها باريس سان جيرمان، النصر السعودي، إلى جانب ليفربول.