نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. نهائي ناري بين باريس سان جيرمان ضد تشيلسي والعالم يترقب البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان، إلى ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث إقامة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي المونديال

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأحد 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوبا – ليفي كولويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – أندري نيتو

خط الهجوم: كول بالمر – كريستوفر نكونكو – جواو بيدرو.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تشيلسي في نهائي المونديال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس بيرالدو – نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينيا – فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيريه دوي – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي المونديال، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ريال مدريد الإسباني، في مباراة مثيرة بأربعة أهداف نظيفة.

بينما تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة.

باريس سان جيرمان يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لمواصلة التألق في الموسم الحالي، حيث توج برفقة مدربه لويس إنريكي بالعديد من البطولات وهي الثلاثية المحلية (الدوري الفرنسي – كأس فرنسا – كأس السوبر) وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تتويج الفريق الياريسي ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على تشيلسي ستكون خامس بطولة للفريق في هذا الموسم وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية بين باريس وتشيلسي

والجدير بالذكر أن شبكة "DAZN" وقنوات mbc السعودية، هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسيتم بث المباراة بشكل مجاني عبر قناة إم بي سي مصر 2، بصوت المعلق المصري المميز مدحت شلبي.