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أحمد جودة - القاهرة -

تقام في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، وذلك حين يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية.

نهائي المونديال.. التصويبات والضربات الثابتة سلاح تشيلسي والتحولات الهجومية سر نجاح الخلطة الباريسية

ويكشف «دوت الخليج الرياضي» أبرز التفاصيل الفنية قبل المباراة النهائية من مونديال الأندية، والذي أقيم للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم.

أولًا.. التصويبات والضربات الثابتة سلاح تشيلسي

يتسلح فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، بالعديد من الأسلحة الفنية قبل مواجهة الليلة أمام باريس سان جيرمان، لعل أهمها:

1- سلاح التصويب على المرمى، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة، والتي يجيدها بعض لاعبي فريق تشيلسي.

2- يعد فريق تشيلسي الإنجليزي أكثر فرق بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية تصويبا ومحاولة على مرمى المنافس بواقع 102 تسديدة، منها قرابة 38 كرة بين العارضة والقائمين.

3- يعتبر كل من بالمر، رييس جيمس، جواو بيدرو، تيريك جورج من أكثر اللاعبين إجادة في فريق تشيلسي للتصويب على المرمى.

4- سجل فريق تشيلسي 14 في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، منها 3 أهداف من تصويبات خارج منطقة الجزاء.

5- يجيد المدرب الإيطالي ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، وضع العديد من الأساليب الفنية في تتفيذ الركلات الحرة المباشرة أو الضربات الركنية، والتي نجحت في فك الكثير من طلاسم المباريات، مثل هدف رييس جيمس الأول في شباك بنفيكا البرتغالي، كذلك الهدف الثاني في مرمى فريق بالميراس البرازيلي.

ثانيا.. التحولات الهجومية سر الخلطة الباريسية

يعتمد المدير الفني الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان على التحولات الهجومية المنظمة والوصول إلى مرمى المنافس بأقل وقت ممكن، حيث الإنتقال السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، وذلك مثلما حدث في مباراتي الريال وفريق بايرن ميونيخ الألماني.

يمتلك فريق باريس سان جيرمان جبهات مميزة دفاعا وفي الهجوم، حيث يمتلك في الجبهة اليمنى اللاعب المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن واللاعب عثمان ديمبلي جناح أيمن، كما يمتلك في الجبهة اليسرى اللاعب نونو مينديز وأمامه كفاراتسخيليا.

الاختراق من الجانب الأيسر عن طريق كفاراتسخيليا، من أحد نقاط القوة التي يعتمد عليها انريكي مع الفريق الفرنسي، حيث يعد كفاراتسخيليا أكثر اللاعبين في البطولة محاولة على مرمى المنافسين، بواقع 19 محاولة.

نجح فريق باريس سان جيرمان في الحصول على ثاني أعلى معدل للاستحواذ على الكرة في البطولة خلف فريق مانشستر سيتي، بعدما حقق الفريق الفرنسي نسبة استحواذ وصلت إلى 62 بالمئة خلال المباريات التي خاضها في مونديال الأندية.

يملك فريق باريس سان جيرمان وسط ملعب قوي في النواحي الفنية، من حيث الدفاع والهجوم، ويعتبر اللاعب فيتينيا مكمن الخطورة في وسط الملعب، ومفتاح باريس السحري، حيث يعتبر أكثر اللاعبين تمريرا للكرة في البطولة بواقع 666 تمريرة، كذلك اللاعب الإسباني فابيان رويز، لاعب الوسط المحوري.

اللامركزية في الأسلوب الفني لفريق باريس سان جيرمان، جعلت منه فريقا لا يتوقع أمام قراءة المنافسين قبل مواجهته، بسبب تبادل الأدوار والمراكز في الخط الأمامي بين اللاعبين، مما يسهل مأمورية الوصول نحو مرمى المنافس.

