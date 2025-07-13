نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل اللاعب: حامد حمدان تلقى عرضا خرافيا من بيراميدز ورفض لرغبته اللعب للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، وتطورات مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولي لضم اللاعب.

وكيل اللاعب: حامد حمدان تلقى عرضا خرافيا من بيراميدز ورفض لرغبته اللعب للزمالك



وقال الحاوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حامد حمدان تلقى عرضا من بيراميدز خرافيا، ولكن اللاعب رفض بسبب رغبته اللعب للزمالك

واضاف:انضمام حامد حمدان فرحة شعب فلسطين لأنه شعب فلسطين متابعين الموضوع واللاعب عائلته والده ووالدته وأخواته زملكاوية واللاعب منذ ٨ مواسم في مصر من اجل تحقيق حلم اللعب للزمالك

وتابع : اللاعب سبق له اللعب للأهلي ومر بأندية عديدة منذ أن وصل لبتروجيت وهو حلمه اللعب للزمالك

وواصل: البيان الذي اصدره نادي بتروجت اليوم ليس حاسما والباب لم يغلق، وحامد حمدان ابلغ مسؤولي بتروجت انه لن يلعب تاني في بتروجت

-وأردف: احمد رضا ساب الفريق في منتصف الموسم من اجل اللعب للأهلي على الرغم من صعوبة الموسم الماضي، وسيد عيد يعشق حامد حمدان ودا عزائي الوحيد ولكن سيد عيد لم يقف على اللاعب







