تفاصيل أزمة عقود نجوم الأهلي.. خلافات مالية وقرارات مفاجئة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي أن الفترة الماضية شهدت تحركات من عدد من لاعبي النادي الأهلي للمطالبة بتعديل عقودهم من الناحية المالية، في ظل تفاوت الرواتب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تفاصيل أزمة عقود نجوم الأهلي

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي تقدّموا بطلبات رسمية لتعديل رواتبهم، وقد وافقت الإدارة على بعض هذه المطالب، وعلى رأسهم اللاعب إمام عاشور.

وأضاف شلبي أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، رفض الاستجابة لطلب حسين الشحات بشأن تعديل عقده، موضحًا أن الشحات يتقاضى حاليًا 16 مليون جنيه في الموسم، وهو راتب ضمن الفئة الأولى داخل الفريق، إلا أن ضعف نسب مشاركته في المباريات مؤخرًا كان سببًا رئيسيًا في رفض رفع قيمته.

وأشار شلبي إلى أن الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومروان عطية يتقاضيان راتب الفئة الثانية والذي يبلغ 12 مليون جنيه، وأن الإدارة أبلغتهما بدراسة ملف تجديد وتعديل عقودهما خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شلبي أن هناك لاعبين آخرين من الفئة العمرية الصغيرة يتقاضون رواتب أقل، من بينهم مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، أحمد نبيل "كوكا"، وكريم الدبيس، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة تدرس أيضًا إعادة تقييم عقودهم وفقًا لمعدلات مشاركتهم ومستواهم الفني.