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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن رغبة حامد حمدان لاعب بتروجت الاكيدة الحالية هي الانضمام لصفوف الزمالك، مبديًا اندهاشة من عناد الفريق البترولي في حسم الصفقة لصالح القلعة البيضاء.

جمال عبد الحميد: حامد حمدان يرغب في الزمالك.. وصفقات قوية تعيد بناء الفريق الأبيض

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ربما يكون تأخير الزمالك فى بناء فريق قوي وضم لاعبين سوبر، يكون بسبب وجود العديد من اللاعبين الاجانب.

وأضاف: الزمالك يسعى بكل قوة لحسم ملف الصفقات وهو الأمر الذي يتضح حاليا في التفاوض مع حامد حمدان، وتم التعاقد مع لاعب اجنبي "شيكو بانزا"، ولازال هناك المزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: الزمالك أيضا يضم عدد من العناصر الجيدة بقيادة الونش وبن تايك وناصر ماهر وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وجهاد وغيرهم، الزمالك لديه 13 لاعب مميز على اقل تقدير. ومع الصفقات الجديدة سيكون الفريق له شكل جيد.

وتابع: أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك تعاقد مع عدد من اللاعبين بعضهم لم ينجح في الفريق، وتعرض لانتقادات بسبب ذلك، وبعدها تم اللجوء لوجود لجنة تخطيط، والتي وجدت صعوبات في ظل عدم وجود أموال كثيرة داخل الزمالك. ولم تحقق النجاح المطلوب، ومن ثم انسحبوا واحدًا تلو الآخر.

وأشار إلى أن الزمالك تعاقد مع مدير رياضي بعد الانتقادات التي تم توجهيها إلى لجنة التخطيط وقبلها أعضاء المجلس، وجون إدوارد حقق نجاح جيد مع فاركو.

وأتم: أمير مرتضى نجح العديد من اللاعبين المميزين خلال فترة وجوده مع الزمالك، ونجح في ضم فرجاني وبن شرقي وغيرهم.