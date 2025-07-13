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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن موافقة بتروجت في البداية على عرض الزمالك لضم حامد حمدان ثم التراجع عن ذلك أمر غريب للغاية، مشيرًا إلى أنه لا بد من وضع رغبة اللاعب ضمن الحسابات خصوصا وإنه يريد اللعب للفريق الأبيض في الموسم المقبل.

طارق يحيى: رغبة حامد حمدان يجب أن تُحترم.. وبتروجت تراجع بشكل غريب عن اتفاقه مع الزمالك

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأفضل لبتروجت الموافقة على انتقال حامد حمدان، حتى لا ينخفض مستواه في الموسم المقبل، لأنه قد يتأثر نفسيًا بشكل واضح من جراء عدم اتمام الصفقة.

وأضاف: بالتأكيد، هناك انتماءات لبعض روؤساء الأندية، تساهم في توجيه بعض اللاعبين، هناك بعض المدربين أيضا يكون لهم انتماءات تم توجيههم لأندية معينة، وسبق وتحدثت مع مسئولي الزمالك لضم بعض اللاعبين لانتقال محمود الونش على سبيل المثال.

وتابع: ساهمت أيضا في انتقال وائل القباني لصفوف فريق الزمالك عندما كان لاعبًا في أسوان، ووقتها كنت مدربا لفريق القناة وكنا سنتعاقد مع اللاعب.

وأكمل: هناك لاعب جيد اسمه عمر عبدالعزيز كان قريبا من الزمالك ولم يتم قيده وتمت اعارته لنادي الجونة ثم رحل عن النادي الأبيض لاحد الفرق الاماراتية واتمنى عودته مجددا.

وأتم: الزمالك كان يحتاج لتحقيق موارد مالية ثابتة، وبالتأكيد لا بد من البحث الدائم عن وجود مداخيل مالية.