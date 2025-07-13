الرياضة

محمود أبو الدهب: مصطفي يونس بيهاجم الأهلي بسبب مصالح شخصية

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محمود أبو الدهب: مصطفي يونس بيهاجم الأهلي بسبب مصالح شخصية

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد محمود ابو الدهب نجم الاهلي السابق تصريحات مصطفى يونس التي ادلى بها بشأن تفريغ الاهلي لاندية الدوري من لاعبيها.

محمود أبو الدهب: مصطفي يونس بيهاجم الأهلي بسبب مصالح شخصية

وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اي لاعب في مصر يتمنى اللعب للاهلي وكابتن مصطفى يونس يعلم ذلك تماما
راضاف: غير صحيح ان النادي الاهلي بيفرغ الأندية من لاعبيها، وتصريحاته الأخيرة المضادة تصفية حسابات 
وأردف: كابتن مصطفى يونس رمز من رموز الاهلي ولا بد ان يعيد النظر في تصريحاته الأخيرة وهجومه المستمر 
وواصل: أتعجب من كابتن تاريخي ورمز من رموز الاهلي ان يهاجم مجلس الاهلي مثل ذلك واي حد بيعمل في الاهلي بيعمل لصالح النادي الاهلي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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