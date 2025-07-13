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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود ابو الدهب نجم الاهلي السابق ان احمد سيد زيزو لم يكن ناكرا لجميل الزمالك.

محمود أبو الدهب: زيزو كان لازم يمشي من الزمالك “ومنكرش خير النادي”

وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: زيزو كان لا بد ان يرحل من نادي الزمالك واللاعب لم يكن ناكرا للجميل

واضاف: زيزو لاعب ذكي ويبحث عن مصلحته وان يحصل على اعلى عائد مادي وهذا من حقه

وتابع: عكس وسام ابو علي الذي يحصل على حقوقه كاملة من النادي الاهلي ومستحقاته في موعدها عكس مما كان يحدث مع زيزو في الزمالك

وواصل: زيزو كان يلعب في الزمالك دون الحصول على مستحقاته المالية منذ مدة ولكن الزمالك صاحب فضل على زيزو ومن الصعب أن يحصل عيد الله السعيد على شارة القيادة في وجود فتوح وعمر جابر