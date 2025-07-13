الرياضة

أبو الدهب يهاجم وسام أبو علي: "ناكر خير الأهلي محدش كان يعرفه”

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أبو الدهب يهاجم وسام أبو علي: "ناكر خير الأهلي محدش كان يعرفه”

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أحمد جودة - القاهرة - اكد محمود ابو الدهب نجم الاهلي السابق، ان الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الاهلي ماكرا لخير الأحمر.

أبو الدهب يهاجم وسام أبو علي: "ناكر خير الأهلي محدش كان يعرفه”

وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محدش يبوس دراع النادي الاهلي والأهلي خيره على اي حد 
واضاف: لولا النادي الاهلي مكانش حد يعرف وسام ابو علي هو لاعب مميز ومهاجم قوي ولكن الاهلي هو صاحب الفضل عليه
وأردف: آذا أراد وسام ابو علي الرحيل عليه ان يخرج من الباب الكبير وهو الباب الذي صنع نجوميته وجعل له اسما 
وأكمل: أنا بوجه رسالتي لوسام ابو علي ان يرحل ولكن من الباب الكبير حتى اذان أراد يوما العودة سيكون باب الاهلي مفتوحا له

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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