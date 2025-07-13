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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود ابو الدهب نجم الاهلي السابق، اندهاشه من الانتقادات الموجهة إلى النادي الاهلي بعد الصفقات التي أبرمها.

محمود الدهب: خالد الغندور بيهاجم الأهلي عشان مرعوب من قوة الاسكواد



وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أتابع ومندهش للغاية من انتقادات البعض لصفقات الاهلي والبعض يقول إنه هيتسبب في أزمات في أوضة اللبس

واضاف: الكرة الآن في عصر الاحتراف، والأهلي يريد مواصلة المنافسة على البطولات وألا نرجع للعصر الجاهلي تاني

وتابع: هناك لاعبين كرة في الزمالك اتمتى اللعب للأهلي ولو اتيحت لهم الفرصة سينضمو للاهلي

وأكمل: على سبيل المثال هناك إعلاميين مثل خالد الغندور يهاجمون الاهلي في الإعلام بسبب ما رأه من اداء مبهر للاهلي في كاس العالم للأندية

وواصل: خالد الغندور والزملكاوية يشعرون بالرعب من قوة اسكوا الاهلي في الوقت الحالي لذلك يقولون ان هناك أزمات في أوضة لبس الاهلي بسبب الصفقات

وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أتابع ومندهش للغاية من انتقادات البعض لصفقات الاهلي والبعض يقول إنه هيتسبب في أزمات في أوضة اللبس

واضاف: الكرة الآن في عصر الاحتراف، والأهلي يريد مواصلة المنافسة على البطولات وألا نرجع للعصر الجاهلي تاني

وتابع: هناك لاعبين كرة في الزمالك اتمتى اللعب للأهلي ولو اتيحت لهم الفرصة سينضمو للاهلي

وأكمل: على سبيل المثال هناك إعلاميين مثل خالد الغندور يهاجمون الاهلي في الإعلام بسبب ما رأه من اداء مبهر للاهلي في كاس العالم للأندية

وواصل: خالد الغندور والزملكاوية يشعرون بالرعب من قوة اسكوا الاهلي في الوقت الحالي لذلك يقولون ان هناك أزمات في أوضة لبس الاهلي بسبب الصفقات