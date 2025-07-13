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أحمد جودة - القاهرة - أكد سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، إن مفاوضات الزمالك لضم اللاعب مستمرة

وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت إلا أن المفاوضات مستمرة لانتقال حمدان للزمالك

وقال الحاوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: بيان بتروجت الذي صدر اليوم ليس نهائيا وليس معناه ان اللاعب ابتعد عن الزمالك

واضاف: حامد حمدان سيعقد جلسة مع مسؤولي بتروجت من اجل تسهيل انتقاله إلى نادي الزمالك لأنه حلم الصغر بالنسبة للاعب

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واصاف: حامد حمدان ليس نمرودا أو بتاع فلوس والدليل رفض عرض من بيراميدز بملايين الملايين من اجل اللعب للزمالك

وتابع: اللاعب لديه قصة كبيرة جدا سيرويها عقب انتقاله للزمالك

-وشدد: إدارة النادي انهاردا هتقعد مع حامد حمدان وحال اصرار اللاعب على الرحيل إدارة بتروجت لن تمانع من رحيله وسترد على إدارة الزمالك وهيحددوا طلباتهم المادية

ووصل: اللاعب قال لإدارة بتروجت أنا مش عايز غير الزمالك ودا حلمي، ⁠إدارة بتروجت رفضت بيع اللعب من حيث المبدأ ولم مسؤولي الزمالك كلموهم قالولهم اللاعب مش للبيع حتى محددوش اي طلبات مادية

واختتم الحاوي تصريحاته قائلا اللاعب قعد مع المشرف العام على الكرة ومع المدير الفني قالوله معندناش مشكلة نمشيك لكن رئيس النادي قاله انت واحد من الأعمدة الرئيسية ومش هنسيبك