نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد - رئيس شركة بتروجيت يعلق لـ "دوت الخليج الرياضي" على أزمة حامد حمدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختص وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت موقع دوت الخليج الرياضي للتعليق على أزمة حامد حمدان لاعب الفريق البترولي بعد مفاوضاته الزمالك ورغبة اللاعب في الانتقال للنادي الأبيض.

تصريحات وليد لطفي

وارتبط اسم المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت في الساعاتي القليلة الماضية بفشل انتقال حامد حمدان للزمالك حيث أوضح حقيقة تلك الأمور في تصريحات خاصة.

وقال المهندس وليد لطفي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "مصير حامد حمدان؟ سبق وأوضحت أن هذا قرار النادي وأنا لا أتدخل في هذه الموضوعات نهائيا".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت: "النادي له مجلس إدارة وله رئيس مجلس إدارة وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة نشاط النادي بكامل أنشطته ولا أدري لماذا الزج باسمي في هذه الموضوعات".

واختتم لطفي تصريحاته بالقول: "ارجوا أن يتم التواصل مع مسؤولي النادي وتفهم وجهة نظرهم، وأعتقد أن كل من الجانبين بيبحث عن مصلحة ناديه وهذا شيء محترم. أتمنى أن أكون قد أوضحت الصورة".

من الجدير بالذكر أن شقيق حامد حمدان تحدث في تصريحات تلفزيونية بشأن رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بقرار مجلس إدارة بتروجيت برفض بيع حامد حمدان للزمالك وتوفيق محمد للأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري حفاظًا على قوام الفريق البترولي.