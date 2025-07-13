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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي نابولي الإيطالي محاولاته لإقناع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين بقبول العرض المغري المقدم من نادي الهلال السعودي، لكن اللاعب يتمسك بموقفه الرافض، مؤكدًا رغبته في العودة إلى غلطة سراي التركي.

نابولي يضغط.. وأوسيمين يرفض عرض الهلال ويُفضل غلطة سراي

ووفقًا لما أوردته شبكة فوتبول إيطاليا، فإن إدارة نابولي تبذل جهودًا مكثفة لإقناع أوسيمين بإعادة النظر في عرض الهلال، الذي يُعد الأعلى ماليًا بين كافة العروض، إلا أن المهاجم الدولي يرفض حتى مناقشة الأمر، متمسكًا بخياره التركي.

ورغم أن غلطة سراي لم يُنجز بعد الترتيبات المالية للصفقة، التي تتضمن 55 مليون يورو مقدّمة و20 مليون يورو على أقساط بضمانات بنكية، فإن أوسيمين يُصرّ على العودة إلى الفريق الذي لعب له معارًا الموسم الماضي، حيث وجد الاستقرار الفني والدعم الجماهيري.

من جانبه، أكد الصحفي التركي ياغيز سابونغوغلو أن الضغوط تواصلت صباح اليوم من قبل مسؤولي نابولي، لكن اللاعب ردّ برسالة واضحة: "لا للهلال".

وبحسب تقارير متعددة، فإن أوسيمين يرى أن غلطة سراي هو الوجهة الأنسب لمواصلة تطوره في هذه المرحلة من مسيرته، متجاهلًا كذلك عروضًا أخرى أبرزها من إنتر ميامي الأمريكي وفريق سيموني إنزاغي.