نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُنهي إجراءات ضم محمد شكري من سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم حسن شحاته أن النادي الأهلي أنهى رسميًا إجراءات التعاقد مع محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بعد أن تسلم الاستغناء الخاص باللاعب.

الأهلي يُنهي إجراءات ضم محمد شكري

وأضاف كريم حسن شحاته خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن نادي سيراميكا كليوباترا سيحصل على الثلاثي خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس، وكريم نيدفيد مقابل انتقال محمد شكري للنادي الأهلي.

وأوضح كريم حسن شحاته أن محمد شكري وقع مع النادي الأهلي لمدة خمس سنوات قادمة.