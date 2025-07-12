نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعارة كريم الدبيس إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي على إعارة لاعبه الشاب كريم الدبيس إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد، وذلك ضمن الاتفاق الذي تم مع إدارة كليوباترا خلال مفاوضات انتقال محمد شكري إلى القلعة الحمراء، في إطار تدعيم متبادل لصفوف الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

إعارة كريم الدبيس إلى سيراميكا كليوباترا

ووافق النادي الأهلي على إعارة كريم الدبيس بشكل رسمي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم وحيد، ضمن صفقة انتقال محمد شكري إلى الأحمر بعقد لمدة 5 مواسم.

ويُعد كريم الدبيس، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد العناصر الواعدة في صفوف الأهلي، وقد انضم إلى الفريق قادمًا من وادي دجلة، حيث شارك منذ انضمامه مع الفريق الأول في 35 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن خلالها من صناعة 5 أهداف، إلى جانب تقديمه مستويات جيدة على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وتأمل إدارة سيراميكا كليوباترا في أن يُشكّل الدبيس إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل قدراته البدنية والفنية التي ظهرت بشكل لافت مع فرق الشباب والأولمبي، ومع الخبرات التي اكتسبها من تواجده ضمن منظومة الأهلي.