الرياضة

أبوالعلا: مصطفى شلبي "مؤثر" ويجب دعمه..وتذكروا "علاء وأوباما"

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أبوالعلا: مصطفى شلبي "مؤثر" ويجب دعمه..وتذكروا "علاء وأوباما"

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد محمد أبوالعلا نجم نادي الزمالك السابق ومُقدم برنامج "زملكاوي"، أن لاعبي الفريق الأبيض دائما مظلومين إعلاميًا على مدار السنوات الماضية.

أبوالعلا: مصطفى شلبي "مؤثر" ويجب دعمه..وتذكروا "علاء وأوباما"

وقال أبوالعلا على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب في الوقت الحالي بنادي الزمالك وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، وهو لاعب مؤثر بالأرقام للفريق وساهم في الحصول على بطولة كأس مصر".

وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن لا نضغط على اللاعبين بطريقة سلبية وأرفض الهجوم على مصطفى شلبي بهذا الشكل وتذكروا مع حدث مع محمود علاء حتى رحل عن النادي وأيضا يوسف أوباما".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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