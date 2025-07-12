نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الأهلي يُنهي صفقة محمد شكري بعقد لمدة 5 مواسم.. والدبيس إعارة لسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي إجراءات ضم الظهير الأيسر محمد شكري، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، لينضم رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء اعتبارًا من الموسم المقبل 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر مميز وصاحب خبرة في الدوري المحلي.

الأهلي يُنهي صفقة محمد شكري بعقد لمدة 5 مواسم

وكشف مصدر مطلع للفجر الرياضي أن الأهلي حصل بالفعل على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب من إدارة سيراميكا، قبل أن يُوقع محمد شكري على عقود انضمامه لمدة 5 مواسم، تمتد حتى يونيو 2030، ليُصبح أحد الصفقات الطويلة الأمد ضمن مشروع الفريق الأحمر.

وفي إطار الصفقة ذاتها، أوضح المصدر أن سيراميكا كليوباترا حصل على خدمات لاعب الأهلي الشاب كريم الدبيس، الظهير الأيسر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، وذلك لتعويض رحيل شكري ودعم صفوف الفريق للموسم الجديد.