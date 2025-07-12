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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن السرية في المفاوضات مع اللاعبين أمر جيد ويُحسب لـ جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

الدوماني: السرية في المفاوضات أهم ما يميز ميركاتو الزمالك

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ميركاتو الزمالك تميز بالسرية وهو أمر يُحسب لإدارة الكرة الجديدة ويجب الصبر عليهم ومساندتهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الموسم المقبل سيكون مختلف للزمالك وبشكل جديد وأعتقد أن النادي يسير في الطريق الصحيح بعد إعادة هيكلة قطاع كرة القدم".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين في بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم من أجل المنافسة على كل البطولات، والفريق يحتاج إلى مدافع ولاعب خط وسط مدافع وجناح أيسر وأيمن ومهاجم".