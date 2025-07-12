نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يعلق على موقف بتروجت من صفقة حامد حمدان: لكل نادٍ حق إدارة ملفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي خالد الغندور على موقف إدارة نادي بتروجت من صفقة انتقال لاعبها الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن قرارات النادي البترولي في الملفات التعاقدية السابقة تؤكد أنه يتحرك وفق ما يراه الأنسب لمصالحه الفنية والإدارية، دون ازدواجية في المعايير.

نجم الزمالك يعلق على موقف بتروجت من صفقة حامد حمدان

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من حق نادي بتروجت أن يبيع أحمد رضا للنادي الأهلي في منتصف الموسم".

وتابع: "ومن حق بتروجت أيضًا ألا يُجدد عقد اللاعب رشاد متولي، ليُغادر مجانًا إلى صفوف نادي مودرن سبورت".

واختتم الغندور منشوره قائلًا: "ومن حق بتروجت كذلك أن يرفض انتقال حامد حمدان إلى الزمالك في الوقت الحالي، إذا كان الجهاز الفني يعتبره أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المرحلة المقبلة".

ويأتي تعليق الغندور في ظل الجدل القائم حول فشل انتقال حامد حمدان إلى الزمالك، في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية المصرية تسابقًا محمومًا بين الأندية الكبرى لضم عناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.