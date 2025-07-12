الأهلي يجدد تمسكه بنجم الفريق الأول.. ورفض قاطع للعروض الخليجية

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أحمد جودة - القاهرة - جددت إدارة النادي الأهلي موقفها الرافض للاستغناء عن نجم خط الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل القناعة الكاملة بأهميته الفنية ودوره الحيوي في تشكيل الفريق الأول، خاصة مع استعدادات الأحمر لخوض موسم قوي محليًا وقاريًا.

الأهلي يجدد تمسكه بنجم الفريق الأول

ورغم إعلان النادي مؤخرًا، بشكل رسمي، عن استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، إلى جانب تعديل عقده أسوة بعدد من نجوم الفريق، إلا أن عاشور لا يزال يحظى باهتمام واسع من أندية خارجية، في مقدمتها نادي نيوم والأخدود السعوديين، بالإضافة إلى عروض خليجية أخرى تسعى لإغرائه بالرحيل.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن ملف رحيل إمام عاشور مغلق تمامًا، مؤكدًا أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أنه قدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق، وكان من أبرز المساهمين في تتويج الأهلي بلقب الدوري، بل وتوّج مجهوداته بالحصول على لقب هداف المسابقة.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر متمسك باستمرار اللاعب ويعتمد عليه كعنصر محوري في مشروع الفريق للموسم المقبل، لافتًا إلى أن جميع العروض التي وصلت لم ترقَ إلى مستوى الاهتمام، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي.

وفي إطار التحضيرات للموسم الجديد، ينطلق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الإثنين المقبل على ملعب التتش، حيث يبدأ اللاعبون فترة إعداد داخلية تستمر لمدة أربعة أيام، يعقبها السفر إلى تونس في 18 يوليو الجاري، لبدء المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.