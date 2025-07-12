عاجل.. جناح جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد أحمد عبد القادر

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن جهاز الكرة بالنادي بدأ في ممارسة ضغوط قوية على إدارة نادي الوداد المغربي، من أجل رفع المقابل المالي المعروض نظير شراء عقد الجناح المغربي رضا سليم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جناح جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

وأوضحت المصادر أن إدارة الأهلي منحت الضوء الأخضر لنظيرتها في الوداد لبدء التفاوض مع اللاعب، والاتفاق معه على التفاصيل الخاصة بالعقد، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض بشكل قاطع التفريط في اللاعب دون مقابل مالي يليق بقيمته الفنية وسنوات عقده المتبقية.

وتتحفظ الإدارة الأهلاوية على محاولات الوداد لضم اللاعب في صفقة شبه مجانية، وهو ما قوبل برفض واضح، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة، خصوصًا بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويواصل مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع الجانب المغربي خلال الساعات المقبلة، وسط تمسك النادي الأحمر بالحصول على عرض مادي مناسب يعكس القيمة السوقية للاعب، في الوقت الذي يسعى فيه الوداد لإتمام الصفقة بأقل تكلفة ممكنة.