نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يرد على شائعات التفاوض مع "قائد" الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن صمته لنفي الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول وجود مفاوضات مع اللاعب عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي السابق، وذلك في إطار ما تردد بشأن اقتراب النادي من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يرد رسميًا على شائعات التفاوض مع عمرو السولية

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الحديث عن دخول الزمالك في مفاوضات مع السولية عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة البيضاء لم تفتح من الأساس هذا الملف، ولم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع اللاعب أو ممثليه بشأن ضمه في صفقة انتقال حر.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي تعمل وفق خطة مدروسة لتدعيم صفوف الفريق، وخاصة على مستوى خط الوسط، وأن التحركات الحالية تتم بناءً على تقييم فني دقيق واحتياجات واضحة وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التعاقدات، دون التطرق إلى أسماء لم تُدرج ضمن القائمة المطلوبة.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الزمالك لا يلتفت إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل أو بعض وسائل الإعلام، وملتزم بتنفيذ رؤيته الفنية بعيدًا عن أي ضغوط أو اجتهادات خارجية لا تعكس الواقع داخل النادي.