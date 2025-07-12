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أحمد جودة - القاهرة - في خضم الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن اقتراب النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب نادي ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسم اللاعب موقفه بشكل واضح، واضعًا حدًا للتكهنات حول مستقبله الكروي في الوقت الراهن.

كريستيان بوليسيتش يحسم موقفه من عرض النصر السعودي

وكان نادي النصر قد أبدى اهتمامًا بضم بوليسيتش لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق بعناصر قوية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا، إلا أن الأمور لم تتجاوز مرحلة المتابعة.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإيطالي المعروف رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن اهتمام النصر بالتعاقد مع بوليسيتش هو أمر واقعي وحقيقي، لكنه لا يزال في مراحله الأولى، ولم تصل المحادثات إلى مستوى الجدية بعد، حيث لم يتم تقديم أي عرض رسمي، ولم تُفتح قنوات التفاوض المباشر سواء مع اللاعب أو إدارة نادي ميلان.

وأضاف جاليتي أن بوليسيتش يعيش فترة استقرار فني ونفسي داخل أسوار ميلان، حيث يحظى بثقة كبيرة من قبل الجهاز الفني، ويُعتبر عنصرًا محوريًا في خطط النادي المستقبلية، مما يجعله غير مهتم في الوقت الحالي بفكرة الرحيل عن الفريق الإيطالي، لا سيما مع تصاعد دوره وتأثيره في تشكيلة "الروسونيري".