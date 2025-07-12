"الصدام التاسع" بين تشيلسي وباريس غداً

"الصدام التاسع" بين تشيلسي وباريس غداًيلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تقام غدا الأحد بملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية مستضيفة البطولة.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان إلى تحقيق الفوزعلى منافسه تشيلسي والتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى لينهى موسما استثنائيا بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقدم الفريق الفرنسي أداء مثاليا في طريقه للنهائي حيث حقق فوزا سهلا على إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة في دور الستة عشرة قبل أن يحقق انتصارين متتالين على الفريقين الألماني بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين وبرباعية نظيفة في المربع الذهبي على ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، وهو الفريق الإسباني الثاني الذي يتفوق عليه سان جيرمان بعد تخطيه أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة في المباراة الأولى بالبطولة.

وكان باريس سان جيرمان قد قدم مستويات رائعة هذا الموسم حيث حقق فوزا كبيرا على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد وقت قصير من الفوز بلقب كأس فرنسا ومن قبلها توج بلقب الدوري الفرنسي بقيادة المدرب لويس أنريكي.

ويفتقد باريس سان جيرمان في مباراته غدا للثنائي الدفاعي ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، بسبب الإيقاف بعد طردهما في دور الثمانية، فيما يقود مثلث هجومه المتألق عثمان ديمبيلي، المرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعدما ظهر كلاعب أساسي أمام ريال مدريد.

في المقابل يدخل تشيلسي المباراة بعدما قدم موسما رائعا على الصعيد الأوروبي حيث توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، قبل أن يواصل تألقه ويتأهل للمباراة النهائية غدا.

وتأهل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد تخطيه فريقين برازيليين هما بالميراس في دور الثمانية بهدفين مقابل هدف، وفلومينينسي في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد وهو الفوز الخامس له من ست مباريات في البطولة.

ويتطلع تشيلسي لمعادلة رقم بايرن ميونخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي في عدد مرات التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعدما سبق وأن توج كل منهما بلقبين، بينما يعتبر ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 5 ألقاب.

وكان الفريق الإنجليزي قدتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في فبراير عام 2022 بعد تغلبه في المباراة النهائية على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والتقى الفريقان ثماني مرات في السابق حيث فاز تشيلسي مرتين مقابل ثلاثة انتصارات حققها باريس سان جيرمان، وتعادل الفريقان ثلاث مرات، وخلال تلك المواجهات، سجل الفريق الفرنسي عشرة أهداف مقابل 11 لمنافسه الإنجليزي.