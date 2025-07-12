ستيفانو بيولي مدرباً جديداً لفيورنتينا

ستيفانو بيولي مدرباً جديداً لفيورنتيناأعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع المدرب ستيفانو بيولي بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028، ليخلف مواطنه رافاييلي بالادينو الذي أنهى مهمته مع النادي بالتراضي.

ووضح النادي في بيان رسمي له أن بيولي وقع على عقد يستمر حتى 30 يونيو 2028، معربًا عن تطلعه لمرحلة جديدة في الموسم المقبل، مشيرا إلى رغبة المدرب وطموحه الكبير في تقديم كل الجهود لقيادة الفريق نحو الانتصارات والمراكز المتقدمة.

يُذكر أن بيولي سبق له اللعب لفيورنتينا في الفترة من 1989 حتى 1995، كما درب الفريق بين عامي 2017 و2019، بالإضافة إلى تدريبه نادي ميلان الإيطالي، الذي أقيل منه بعد نهاية موسم 2023-2024، وتسليم المهمة إلى المدرب باولو فونسيكا.

وقد غادر بيولي قبل عدة أسابيع تدريب نادي النصر السعودي، ليعود إلى نادي فيورنتينا مجدّدا الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس، المؤهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن جمع 65 نقطة.