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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، السويسري جوزيف بلاتر، الإدارة الحالية للاتحاد تحت قيادة مواطنه جياني إنفانتينو، وقضايا أخرى تخص الرياضة.

بلاتر ينتقد إدارة إنفانتينو لـ "فيفا"

أعرب بلاتر عن أسفه بسبب الجدول المزدحم للمباريات حاليًا، مع وجود بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية".

ودافع بلاتر عن نفسه ضد الاتهامات التي قالت إنه لم تكن هناك معارضة حقيقية داخل "فيفا"، في فترة رئاسته بين عامي 1998 و2015.

وقال بلاتر في تصريحات لقناة آر تي إل / إن تي في: "في ذلك الوقت كانت هناك اجتماعات تعقد لمناقشة بعض المشاكل، ويقرر كونغرس "فيفا" بعض الأمور، اليوم لا يوجد أي مناقشات في الاجتماعات".

وقال بلاتر إن كل شيء في الوقت الحالي يتم بشكل إلكتروني، ولا أحد يقول شيئًا.

وعلق بلاتر على تأخر إنفانتينو على اجتماع كونغرس "فيفا" في مايو (آيار) الماضي في باراغواي، بعد رحلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: "يمكنك أيضًا أن تتأخر لمدة ست ساعات عن الكونغرس".

وقام بعض أعضاء مجلس "فيفا" الأوروبيون بمغادرة مقر الاجتماع في أسونسيون، اعتراضًا على سلوك إنفانتينو.

وبالحديث عن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تختتم غدًا الأحد بمواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي، وستقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقًا، قال بلاتر: "هناك الكثير من مباريات كرة القدم".

وأضاف: "دائمًا تكون نفس الأندية ونفس اللاعبين الذين يحتاجون للراحة، أنهم يلعبون في صيف حار وهذا أمر غير صحي، ولا يمكنك فعل ذلك ويجب عليك حماية اللاعبين".

وانتهت مدة رئاسة بلاتر الطويلة لـ "فيفا" في عام 2015، حينما أعلن استقالته وسط قضية فساد منعته من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.