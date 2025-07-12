محمد شريف يعود للأهلي ويبدأ التحضيرات مع الفريق الاثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانتظام في تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، بداية من الاثنين المقبل، وذلك مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

أول ظهور لـ محمد شريف فى مران الأهلي

ويأتي انضمام شريف بعد أن أتمت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد معه رسميًا لمدة خمس سنوات، عقب نهاية مشواره مع نادي الخليج السعودي، ليعود اللاعب إلى القلعة الحمراء التي شهدت تألقه اللافت سابقًا على الصعيدين المحلي والقاري، حيث كان أحد أبرز هدافي الفريق خلال فترته الأولى.

وتُعد عودة شريف جزءًا من خطة الإدارة لتدعيم خط الهجوم بعناصر ذات خبرة وجاهزية، في ظل التحديات المرتقبة التي تنتظر الأهلي في الموسم المقبل، سواء محليًا أو إفريقيًا.

تغييرات في جدول وديات الأهلي بمعسكر تونس

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل النادي عن تعديلات طرأت على جدول المباريات الودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس، وذلك عقب اعتذار ناديي الترجي والإفريقي التونسي عن خوض مواجهات ودية كانت مقررة سلفًا أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن الجهاز الإداري توصل إلى اتفاق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لخوض مباراة ودية، مستغلًا تواجد الفريق الجزائري في تونس خلال نفس الفترة.

وبحسب البرنامج المعدل، سيخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر:

21 يوليو: أمام اتحاد قسنطينة الجزائري

25 يوليو: ضد شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو: يختتم الوديات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، في لقاء احتفالي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس النادي التونسي