نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان وإنتر يتخذان إجراءات حازمة بشأن الحضور الجماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

منع ناديا إنتر وميلان المئات من المشجعين المنتميين لمجموعات الألتراس من الحصول على تذاكر للموسم الجديد، لحضور المباريات في ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلا سيرا، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر داخل الناديين.

ميلان وإنتر يتخذان إجراءات حازمة بشأن الحضور الجماهيري

يشمل القرار أعضاء من الروابط الجماهيرية بكلا الناديين، ووفقًا للتقرير فأن الكثير من هؤلاء الأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيق "دوبيا كورفا" لمكافحة المافيا.

وتتهم السلطات الإيطالية المذكورين بالاتجار في التذاكر، وبيعها في السوق السوداء، والابتزاز، وتجارة المخدرات، ووجود صلات لهم بـ "ندرانغيتا" وهي عصابة تابعة للمافية في إقليم كالابريا الجنوبي.

وذكرت كورييري ديلا سيرا أن الناديين رفضا منح التذاكر الموسمية للمشجعين الذين تم وصفهم بغير المرغوب فيهم، والذين وردت أسماؤهم في التحقيقات ولفتوا الانتباه إليهم من خلال توقيع عقوبة المنع من دخول الملعب، أو تورطهم في أحداث عنف بغض النظر عن التحقيق الجاري.

ولن يتم استخدام اسمي الرابطتين، "كورفا نورد" في إنتر ميلان و"كورفا سود" في ميلان، في المستقبل، كما سيتم منع تداول التذاكر بين المجموعتين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع خطة أمنية جديدة لدخول الملعب، ةسيتم استخدام تقنية للكشف الوجوه في البوابات الدوارة في الملعب ابتداءً من موسم 2025-2026، ومن المتوقع استخدام تلك التجربة في باقي ملاعب إيطاليا.