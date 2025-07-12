نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي كأس العالم للأندية.. ماذا يفعل تشيلسي أمام الفرق الفرنسية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقام على الأراضي الأمريكية، في لقاء يُنتظر أن يُجسد صراعًا بين تاريخين من الصدامات الأوروبية.

ماذا يفعل تشيلسي أمام الفرق الفرنسية؟

وعلى مدار مشاركاته القارية، نسج "البلوز" سجلًا متنوعًا أمام كبار الكرة الفرنسية، تراوح بين التفوق في بعض المراحل، والانكسارات في محطات مفصلية، حيث واجه فرقًا مثل باريس سان جيرمان، موناكو، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية في أغلب المناسبات.

ورغم تعثره في بعض المحطات الحاسمة، خصوصًا أمام باريس وموناكو، فإن الفريق اللندني أثبت في مناسبات عدة تفوقه الواضح على معظم ممثلي الكرة الفرنسية، سواء في الأدوار الإقصائية أو دور المجموعات.

وفيما يلي الإحصائية الإجمالية لمواجهات تشيلسي أمام الفرق الفرنسية: