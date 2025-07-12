نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي كأس العالم للأندية.. ماذا يفعل باريس سان جيرمان أمام الفرق الإنجليزية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مدار سنوات طويلة، تحوّلت مواجهات باريس سان جيرمان مع عمالقة الدوري الإنجليزي إلى كابوس متكرر، إذ لطالما اصطدم طموح النادي الباريسي بالفشل عند الاصطدام بأندية مثل مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول وآرسنال، ليتكرر سيناريو الخروج المرّ من دوري أبطال أوروبا.

لكن موسم 2024–2025 شهد تحولًا جذريًا في مسيرة الفريق، بعدما كسر باريس عقدته الإنجليزية، ونجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق بإقصاء أربعة أندية إنجليزية في موسم واحد، واضعًا نفسه على أعتاب المجد الأوروبي.

من الإقصاء إلى الإقصاء.. سجل سان جيرمان أمام أندية البريميرليغ

واجه باريس سان جيرمان الأندية الإنجليزية في 31 مواجهة رسمية عبر البطولات الأوروبية، وأسفرت عن:

9 انتصارات

9 تعادلات

13 هزيمة

رقم يُبرز التفوق التاريخي للفرق الإنجليزية، لا سيما في المواجهات الإقصائية، وهو ما شكّل عقدة ذهنية وفنية للباريسيين لسنوات، خاصة أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

عقدة السيتي وتشيلسي.. وانتصارات متفرقة

أمام مانشستر سيتي، خاض باريس 7 مباريات، فاز في اثنتين فقط، مقابل 4 هزائم وتعادل، وكانت الخسارة الأبرز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 عندما سقط ذهابًا وإيابًا.

أما ضد تشيلسي، فالتقى الفريقان 8 مرات، فاز باريس في 3 منها، وتعادل في 3، وخسر مرتين. أبرز لحظات "الثأر" كانت في موسم 2015–2016 عندما أقصى البلوز بانتصارين متتاليين بنتيجة 2-1 في الذهاب والإياب.