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أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع الجناح السويدي الواعد روني بردغجي، قادمًا من كوبنهاغن الدنماركي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2029، في صفقة تعزز خطط النادي الكتالوني لبناء مستقبل واعد قائم على المواهب الشابة.

رسميًا.. برشلونة يضم الموهبة السويدية روني بردغجي حتى 2029

وذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وصل إلى مدينة برشلونة يوم الجمعة، حيث خضع للفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيع العقود الرسمية.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، بلغت قيمة الصفقة 2.5 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية، كما سيحصل نادي كوبنهاغن على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، ضمن بنود الاتفاق.

ويُعد بردغجي أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا في مركز الجناح الأيمن، حيث تألق بشكل لافت خلال مشاركته مع كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، مما جذب أنظار كشافي برشلونة خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه بعناصر شابة قادرة على المساهمة مستقبلًا في استعادة أمجاد الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.