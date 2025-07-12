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أحمد جودة - القاهرة -

حققت البولندية إيغا شفيونتيك إنجازًا لافتًا، بعدما تُوّجت بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في مسيرتها، عقب فوزها الكاسح على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنتيجة 6-0 و6-0، في نهائي استثنائي أُقيم اليوم السبت.

إنجاز تاريخي.. شفيونتيك تتوَّج بلقب ويمبلدون للمرة الأولى بسحق تاريخي

وبهذا الانتصار، رفعت شفيونتيك رصيدها من بطولات الغراند سلام إلى 6 ألقاب كبرى، بعد تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات، وأمريكا المفتوحة مرة واحدة.

المباراة شهدت تفوقًا ساحقًا من المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، حيث أنهت المجموعة الأولى في 25 دقيقة فقط، بعدما كسرت إرسال أنيسيموفا ثلاث مرات، وسط أداء دفاعي وهجومي مذهل.

وفي المجموعة الثانية، واصلت شفيونتيك اكتساحها، لتُكرر نفس النتيجة وتحسم اللقاء في 57 دقيقة، دون أن تمنح منافستها أي فرصة للدخول في أجواء النهائي.

وشهدت المباراة رقمًا تاريخيًا سلبيًا للمصنفة الأمريكية، إذ أصبحت أول لاعبة تخسر نهائي ويمبلدون بنتيجة 0-6 و0-6 منذ عام 1911، كما أنها أول من يتعرض لمثل هذه الخسارة في نهائي غراند سلام منذ فوز شتيفي غراف على ناتاشا زفيريفا في رولان غاروس 1988.

جدير بالذكر أن هذه النسخة من ويمبلدون شهدت قفزة هائلة في أداء شفيونتيك، حيث تخطت للمرة الأولى ربع النهائي في نادي عموم إنجلترا، بعد أن كانت أفضل نتائجها السابقة لا تتجاوز دور الثمانية.