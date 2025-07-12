عاجل.. وسام أبو على يتمسك بالرحيل عن الأهلي رغم إبلاغه بمعسكر الإعداد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي المصري، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لا يزال مصرًا على مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من إبلاغه رسميًا برفض كافة العروض المقدمة له حتى الآن، بسبب عدم توافر المقابل المالي المناسب الذي يرضي إدارة النادي.

وسام أبو على يتمسك بالرحيل عن الأهلي

وأكد المصدر في تصريحاته أن إدارة الأهلي أخطرت اللاعب ووكيله برفض جميع العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا، والتي كان أبرزها من الوصل الإماراتي، والريان القطري، ونادي ريد بول الأمريكي، مشددًا على أن هذه العروض لم تصل إلى الحد المالي الذي يتماشى مع رؤية النادي للحفاظ على حقوقه.

وأشار المصدر إلى أن النادي أبلغ أبو علي أيضًا بموعد معسكر الإعداد للموسم الجديد، في ظل استمرار ارتباطه بعقد مع الأهلي، إلا أن اللاعب لا يزال متمسكًا بفكرة الرحيل، رغم وضوح موقف النادي الرافض للتفريط فيه، إلا إذا تلقى عرضًا رسميًا بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار.

ويأتي هذا الإصرار من اللاعب بعد تألقه اللافت مع الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة، حيث سجل 3 أهداف، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الخليجية والأمريكية.

وفي خطوة حاسمة، منح النادي الأهلي مهاجمه الفلسطيني ووكيل أعماله مهلة أخيرة من أجل جلب عرض مالي مناسب يتوافق مع طموحات النادي، وفي حال عدم تحقق ذلك، سيتم الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.