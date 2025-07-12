فريق السور بطلا لدوري الهواة بنادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

تصوير ـ مظفر الهنائي:

أعاد فريق السور بنادي بهلاء الفرحة لأنصاره بعد أن قدم واحدة من أجمل مبارياته في نهائي بطولة دوري الهواة ( شجع فريقك) ليتوج بكأس البطولة بعد 11 عاما من آخر بطولة فاز بها في العام 2016م وجاء تتويج فريق السور بالبطولة بعد تمكنه من الفوز على منافسه فريق المستقبل بطل النسخة الماضية وكأس نادي بهلاء بركلات الترجيح 4/‏3 عقب انتهاء الأشواط الأصلية من المباراة بهدف لكل منهما وسط حضور جماهيري كبير، سجل في شوط المباراة الأول السور من ركلة جزاء نفذها ببراعة بدر بن هلال الشيباني وقبل نهاية الشوط ضرب مهاجم المستقبل مصعب الريامي دفاعات السور لينفرد بالحارس ويضع الكرة في شباكه محرزا هدف التعادل، وفي الشوط الثاني تساوت الفرص بين الفريقين . ولجأ الفريقان لضربات الترجيح لحسم النتيجة بينهما ليحرز السور أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن أضاع المستقبل ركلتين وتألق حارس السور سالم الجديدي بصده إحدى الركلات الضائعة، فيما ذهبت ركلة أخرى بعيدا عن الخشبات الثلاث ليعلن الحكم فوز السور بالبطولة، أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من ماهر الرواحي ومحمد الخليلي ووليد المسلمي وعبدالله المسلمي حكما رابعا وحمد الهنائي مقيما للحكام ومحمد الشعيلي مراقبا للمباراة وبدر الشعيلي ( حكما لتقنية الفار). وبعد انتهاء المباراة قام راعي حفل ختام البطولة محمد بن عبدالله العدوي الرئيس الأسبق للنادي برفقة سيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء والعقيد الركن متقاعد سالم بن ساعد العبري رئيس نادي الحمراء وخليفه بن سالم الشكيلي رئيس اللجنة المنظمة للدوري بتكريم حكام المباراة النهائية واللاعبون الحاصلون على الجوائز الفردية في البطولة، حيث تم تكريم اللاعب سالم بن مسلم الجديدي من فريق السور بجائزة أفضل حارس مرمي واللاعب بدر بن هلال الشيباني من فريق السور بجائزة هداف البطولة بعد تساويه مع (عمر بن سالم الهنائي من فريق الكور وعبدالعزيز بن محمد الشكيلي من فريق وادي سيفم ولكل منهم هدفين) لتحسم الجائزة بالقرعه لصالح بدر الشيباني واستحق قائد فريق المستقبل اللاعب محمد سالم مسلم الشكيلي جائزة أفضل لاعب بعد ذلك تم تسليم فريق المستقبل الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وتوج فريق السور بكأس البطولة وجائزة المركز الأول والميداليات الذهبية.