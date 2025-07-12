فريق العربي يتوج بكأس دوري الهواة لنادي البشائر والنجم الساطع وصيفا

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي: حصد فريق العربي لقب بطولة دوري الهواة لعام ٢٠٢٥ م بنادي البشائر التي انطلقت منتصف الشهر الماضي بمشاركة (6) فرق قُسمت إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى فرق ( تضامن أدم و القادسية و العروبة) وضمت المجموعة الثاني فرق (العربي و النجم الساطع و تضامن منح) وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت تحت رعاية الدكتور سلطان بن سالم العويسي الرئيس التنفيذي لشركة الحديثة للطاقة الراعي الحصري للبطولة بحضور يوسف بن ناصر الحضرمي رئيس نادي البشائر والمدعوين وجمهور كبير من الفريقين، حيث تمكن فريق العربي من فرض سيطرته على مجريات المباراة و سجل هدفين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني ضاعف العربي النتيجة بعد تراجع أداء النجم الساطع لتنتهي أحداث المباراة بسداسية دون مقابل ، أنهى بها احلام النجم الساطع في حصد اللقب، وفي ختام المباراة تفضل راعي المناسبة بتكريم اللجان المنظمة والحكام كما تم تكريم أيمن بن خلفان شافي الخصيبي من فريق العربي بجائزة هداف الدوري وفاز بجائزة أفضل حارس علي بن محمد بن ناصر السليماني من فريق العربي ونال جائزة أفضل لاعب محمد بن سعيد بن علي الريامي من العربي، كما تم تكريم العربي بكأس البطولة والميداليات الذهبية والنجم الساطع بالميداليات الفضية، هذا وسوف يمثل الفريقان نادي البشائر في المرحلة الثانية من دوري الهواة على مستوى محافظة الداخلية.

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