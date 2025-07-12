الحارثي يخوض برنامج تدريب دوليا بالولايات المتحدة

بدعم التضامن الأولمبي الدولي

تمكنت اللجنة الأولمبية العُمانية من الحصول على منحة للمشاركة في برنامج الإثراء الدولي للمدربين الذي يُقام خلال الفترة من يوليو 2025م إلى أبريل 2026م في الولايات المتحدة الأميركية، وتم اختيار المدرب الوطني خالد بن حمد الحارثي من الاتحاد العُماني لكرة السلة، وذلك من خلال برامج الدعم التي يقدمها من التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية ضمن برنامج دعم الطواقم الفنية للفترة ( 2025 – 2028).

ويعد برنامج الإثراء الدولي أحد أبرز البرامج التعليمية المكثفة المخصصة للمدربين، وينفذ بالتعاون بين التضامن الأولمبي الدولي وجامعة ديلاوير الأمريكية. ويتضمن البرنامج مجموعة من المكونات التعليمية المتنوعة منها الرحلات الميدانية، والعمل الجماعي، والعروض التقديمية، والمحاضرات، والمشاريع، إلى جانب الاستفادة من خبرات متحدثين ضيوف من مختلف التخصصات الرياضية.

ويستهدف البرنامج المدربين في جميع الرياضات المدرجة ضمن البرنامج الأولمبي، مع إعطاء أولوية للمدربين في رياضات الرماية، وألعاب القوى، وكرة السلة، والمبارزة، والهوكي، والجودو، والتجديف، والرجبي، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والسهم، والمصارعة.

وستنطلق أولى وحدات البرنامج عبر منصة جامعة ديلاوير بتاريخ 15 يوليو الجاري، تليها وحدة تعليمية حضورية في مقر الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية من 16 إلى 22 أكتوبر القادم، ثم وحدة ثالثة خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر، تعقبها زيارات تدريبية ميدانية في مواقع متخصصة حتى 1 نوفمبر. وسيتم تنفيذ الوحدة الخامسة في بلد المتدرب خلال الفترة من نوفمبر 2025م إلى مارس 2026م، ويختتم البرنامج بوحدة أخيرة في مدينة لوزان السويسرية في أبريل 2026م.

ويمثل هذا البرنامج فرصة نوعية للمدرب العُماني لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات مع نخبة من المدربين الدوليين، بما يسهم في دعم تطور المنظومة الفنية للرياضة العُمانية.

مما يجدر ذكره أن دائرة التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية العُمانية تسعى دائمًا إلى الاستفادة من أكبر قدر ممكن من برامج التضامن الأولمبي الدولي، بما يضمن توسيع نطاق الدعم الفني والمعرفي للرياضيين والمدربين والكوادر العاملة في القطاع الرياضي، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الاتحادات واللجان الرياضية لتقديم طلبات الاستفادة من البرامج والمنح المتاحة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في سلطنة عُمان.