فارسات المركز الأولمبي لتدريب الفروسية فـي دورة تدريبية دولية بالمغرب

تشارك فارسات المركز الأولمبي لتدريب الفروسية في دورة تدريبية دولية متميزة، وذلك في المعهد الوطني للفرس بالمغرب خلال الفترة من 13 وحتى 28 من يوليو الجاري، وحول هذه الدورة قال المهندس الفارس الأولمبي سلطان بن حمود الطوقي، مدير عام مركز المركز الأولمبي لتدريب الفروسية: تُعد هذه الدورة فرصة تعليمية متقدمة تهدف إلى تعزيز مهارات الفارسات في مختلف جوانب رياضة الفروسية، من خلال برنامج تدريبي مكثف يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، تحت إشراف نخبة من المدربين والمختصين. وأضاف الطوقي: سيتضمن البرنامج محاور متعددة، أبرزها فنون الفروسية والترويض والقفز والعناية بالخيل وإعدادها ومبادئ البيطرة والتسيير العام للإسطبلات، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المركز الأولمبي لتوفير فرص دولية للفارسات، وتنمية قدراتهن بما يؤهلهن للمنافسة والمشاركة الفعالة في الساحة الرياضية المحلية والدولية وذلك بتمكينهن من الإلمام بكل جوانب الاعتناء و امتلاك الخيول، كما نؤكد على أهمية هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الرياضي، ودعم الفارسات العمانيات في مسيرتهن نحو التميز والتمثيل المشرف لسلطنة عمان.

وسيُرافق الفارسات في هذه الرحلة التدريبية المدربة فنيدة شهبون، خريجة المعهد الوطني للفرس، التي عبّرت عن فخرها بتنظيم هذه التجربة النوعية التي تمزج بين الاحتراف والتبادل الثقافي الرياضي، مؤكدةً أن المعهد يُعد من أهم المؤسسات المتخصصة في تكوين الكفاءات في مجال الفروسية على مستوى الوطن العربي. وقالت فنيدة شهبون: المعهد الوطني للفرس هو ليس مجرد مركز تدريب، بل هو مؤسسة شاملة لدعم كل مرحلة في دورة حياة الفرس من التربية والصحة والرياضة، وحتى الصناعة والخدمة، بمرافق متقدمة وبشراكات دولية، وهو يلعب دورًا محوريًا في تمثيل المغرب على الساحة الدولية في مجال الفروسية، وهو أول مؤسسة متخصصة في تدريب وتأهيل الكوادر في قطاع الفروسية بالمغرب وإفريقيا، وافتتح في سبتمبر 2013 بإرادة ملكية سامية ضمن المبادرات الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويتبع للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالتعاون مع هيئات عمومية أخرى، ويهدف المعهد لتطوير مهارات الشباب والمهنيين في المجالات المتعلقة بالخيل، من تدريب، صحة، تنظيم سباقات، رعاية، تركيب معدات، وغيرها، وهدفه مزدوج التكوين الاحترافي وتنظيم الاحتفالات الرياضية والفنية على مستوى وطني ودولي، ويتكون المعهد من مرافق واسعة تشمل حلبة خارجية لتمارين الترويض وسباقات القفز، وثلاث حلبات دائرية، منها واحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وإسطبلات تتسع لـ49 حصانًا، وداخلية بـ120 مقعدًا للحضور، كما يشتمل على برامج معدّة تشمل تعليمًا نظريًا وتدريبًا عمليًا يشرف عليه خبراء محليون ودوليون، وعلى إدارة مشاريع الخيول والتمريض البيطري وفنون التدريب وحَديد الحوافر وتصنيع السروج ورعاية الخيول والخدمات المساندة مثل الإطعام والتنظيف، كما يستضيف المعهد بطولات كبرى، مثل كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية التي نُظمت فيه برحاب المعهد ضمن النسخة الثالثة بمدينة الرباط في مايو 2025، بمشاركة 171 خيلًا من 52 مالكًا، كما يُقيم مهرجانات قفز البار والحفلات الرسمية مثل تكريم الفرسان المتميزين من قبل الجامعة الملكية المغربية للفروسية.