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أحمد جودة - القاهرة -

استقرت إدارة النادي المصري البورسعيدي على تمديد عقد باهر المحمدي مدافع القلعة الخضراء بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد.

المصري يستقر على تمديد عقد باهر المحمدي

أبدي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق لما يملكه من خبرات كبيرة جعلته أحد ركائز الخط الخلفي خلال الموسم الماضي.

تسعي ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي لاستقرار الفريق فنيا وتجهيزه بشكل متكامل لخوض منافسات الموسم الجديد في ظل الطموحات الكبيرة للنادي بالمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري والمشاركة القوية في البطولات المحلية والافريقية.

ومن ناحيه أخري يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية غدا الأحد في معسكر المغلق المقام ببورفؤاد بعد حصول النسور الخضراء على راحة سلبية لمدة 48 ساعة استعدادا للمرحلة الثالثة من اعداد الفريق للموسم الجديد.

