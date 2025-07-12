عاجل.. ضربة موجعة قوية لمانشستر يونايتد قبل انطلاقة الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تعرّض نادي مانشستر يونايتد لضربة موجعة، بعد تأكد غياب حارسه الكاميروني أندريه أونانا عن جولة الإعداد للموسم الجديد، إثر إصابة عضلية في الفخذ الخلفي.

ضربة موجعة قوية لمانشستر يونايتد قبل انطلاقة الموسم الجديد

وبحسب ما أفادت به صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن أونانا (29 عامًا) تعرّض للإصابة خلال الأسبوع الجاري، فور عودته إلى مركز التدريبات في كارينجتون، استعدادًا لانطلاق فترة التحضيرات الصيفية.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية أن الإصابة ستُبعد الحارس الدولي عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يضع مشاركته في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال، يوم 17 أغسطس/آب المقبل، تحت علامة استفهام كبيرة.

ويسابق الطاقم الطبي في مانشستر يونايتد الزمن لتجهيز أونانا، في حين بدأ النادي بتجهيز البدائل، وعلى رأسهم الحارس التركي ألتاي بايندر، المرشح ليكون الخيار الأساسي في غياب أونانا، إلى جانب المخضرم توم هيتون الذي جدّد عقده لموسم إضافي.

كما يُنتظر أن يحصل الحارس التشيكي الشاب راديك فيتيك (21 عامًا)، العائد من إعارة ناجحة مع نادي لينز النمساوي، على فرصة للظهور خلال مباريات الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

في المقابل، يفكر المدير الفني روبن أموريم في إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد لتعزيز هذا المركز، خاصة وأن إدارة النادي تتابع عددًا من الأسماء في السوق منذ فترة.

ورغم تداول اسم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) كخيار مطروح، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم وجود مفاوضات رسمية، بسبب الاختلاف الكبير في التقييم المالي بين الناديين.

في السياق ذاته، يواصل مانشستر يونايتد مراقبة بعض المواهب الواعدة، من بينهم البلجيكي سين لامينس (23 عامًا)، حارس رويال أنتويرب، والذي يُعد من أبرز المرشحين على رادار "الشياطين الحمر".