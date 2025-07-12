نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحسم الجدل حول نظام اختيار أندية السوبر المصري.. والإمارات الأقرب للاستضافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رد رسمي على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تغييرات محتملة في نظام اختيار الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، نفى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم صحة الأنباء التي أشارت إلى مشاركة أبطال الدوري والكأس ووصيفيهما، مؤكدًا أن هناك لائحة واضحة تحكم الأمر، وتم اعتمادها بشكل نهائي.

الكشف الفرق المشاركة في النسخة القادمة

وأوضح المصدر أن الفرق الأربعة المشاركة في نسخة السوبر المصري المقبلة هي:

الأهلي بطل الدوري الممتاز

الزمالك بطل كأس مصر

سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر

بيراميدز، الذي سينضم إلى البطولة عبر "الكارت الذهبي"، وهو النظام الذي يُتيح اختيار فريق رابع يراه الاتحاد مناسبًا وفقًا لمعايير فنية وتسويقية.

وأكد المصدر أن هذا النظام هو المُعتمد رسميًا حتى الآن، ولا توجد نية لتعديله في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التنوع هو تعزيز قوة البطولة وزيادة شعبيتها داخليًا وخارجيًا.

الإمارات تقترب من استضافة السوبر من جديد

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن تلقي اتحاد الكرة عدة عروض خارجية لاستضافة البطولة، أبرزها من دولة الكويت، إلا أن العرض لم يكن مرضيًا من الناحية المالية مقارنة بعرض سابق من الإمارات العربية المتحدة، التي تظل حتى الآن المرشح الأقرب لاستضافة الحدث.